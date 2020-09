Rakúsko neodporúča súkromné oslavy s účasťou viac ako 25 ľudí

Viedeň 2. septembra - Na aktuálnych odporúčaniach v boji s pandémiou ochorenia COVID-19 v Rakúsku sa v stredu na prvom pravidelnom zasadnutí vlády po letnej prestávke dohodli rakúsky kancelár Sebastian Kurz, minister vnútra Karl Nehammer a minister zdravotníctva Rudolf Anschober. Informovala o tom spravodajská stanica ORF s tým, že tamojšia vláda napriek stúpajúcim počtom nakazených zatiaľ sprísnenie opatrení neplánuje.



Na obdobie jesene a zimy majú platiť podľa Kurza "všeobecné pravidlá a odporúčania". Medzi hlavné posolstvá patrí nosenie rúšok v uzavretých priestoroch, dodržiavanie fyzického odstupu a hygienických pravidiel. Minister zdravotníctva zdôraznil, že dôležité je pravidelne vetrať, pričom izbová teplota by podľa jeho slov nemala byť vyššia než 23 stupňov Celzia.



Rakúsko aj naďalej povoľuje konanie podujatí v interiéroch s účasťou do 5000 osôb, čo podľa ORF ocení najmä kultúrna scéna či organizátori športových akcií.



Vláda ďalej odporučila, aby počet hostí na súkromných oslavách nepresiahol 25. Najlepšie by však podľa rakúskych predstaviteľov bolo, ak by sa rodinné oslavy, ktoré sa v minulosti stali ohniskom nákazy, nekonali vôbec. "Čím menšia skupina, tým menšie počty infikovaných," vyhlásil Kurz.



Nehammer uviedol, že zdravotnícke úrady poslali do karantény viac ako 23.000 ľudí. Za porušenie karantény hrozí pokuta do 1450 eur. Doteraz karanténu v Rakúsku oficiálne porušilo 343 ľudí.



Rakúsko za posledných 24 hodín evidovalo 327 nových prípadov nákazy, pričom 140 z nich hlásila Viedeň, uvádza portál OE24. Celkovo v krajine doteraz registrovali 27.911 infikovaných a 734 úmrtí. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo 23.820 pacientov.