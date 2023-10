Rakúsko nepovolilo propalestínske zhromaždenie pre obavy z násilností

Viedeň 11. októbra (TASR) - Polícia vo Viedni z bezpečnostných dôvodov nepovolila propalestínske zhromaždenie naplánované na stredu večer. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Demonštrácia hrozila "vytvorením situácie, ktorá by preniesla prebiehajúci konflikt do ulíc" rakúskeho hlavného mesta, uviedla polícia s tým, že sa obávala vypuknutia násilných zrážok.



Viedenský policajný prezident Gerhard Pürstl uviedol, že pozvánky na zhromaždenie našli na internete spolu so znakmi palestínskeho militantného hnutia Hamas.



Používanie islamistických symbolov vrátane vlajok Hamasu je v Rakúsku na verejnosti zakázané.



Pürstl pre tlačovú agentúru APA povedal, že zhromaždenie zakázali pre riziko ohrozenia "bezpečnosti a verejného poriadku".



Medzinárodné hnutie BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) zvolalo zhromaždenie na takmer rovnaký čas, ako sa malo v meste konať iné podujatie na podporu Izraela.



Aj polícia v nemeckom Berlíne zakázala dve propalestínske zhromaždenia plánované na stredu.