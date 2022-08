Striedinger plánuje posilnenie protivzdušnej obrany v Rakúsku

Viedeň 20. augusta (TASR) - Generálmajor Rudolf Striedinger, ako novovymenovaný náčelník Generálneho štábu rakúskej armády očakáva zvýšenie výdavkov na obranu, posilnenie protivzdušnej obrany vrátane nákupu nových prúdových lietadiel a chce tiež investovať do nákupu nových tankov. TASR informuje na základe správy agentúry APA.



Striedinger už absolvoval sériu rozhovorov pre rakúske médiá, hoci jeho formálne vymenovanie do funkcie sa očakáva v októbri. Pozícia v generálneho štábe je prázdna od mája, keď sa jeho predchodca Robert Brieger stal šéfom Vojenského výboru EÚ (EUMC) v Bruseli. Nového náčelníka generálneho štábu vymenuje prezident Alexander Van der Bellena ako vrchný veliteľ ozbrojených síl, keď preskúma návrh ministerky obrany Klaudie Tannerovej.



Generálmajor Striedinger považuje za jednu zo slabín protivzdušnú obranu štátu. "Aby sa náš dohľad nad vzdušným priestorom zlepšil, mali by sme byť schopní lietať 24/7. Máme tam čo doháňať. V súčasnosti môžeme napr. lietať v noci, ale nedokážeme identifikovať cudzie lietadlá," povedal.



Rakúsko po vypuknutí vojny na Ukrajine očakáva prehodnotenie úloh a rozpočtu ozbrojených síl. Náčelník generálneho štábu tiež musí zabezpečiť, aby fungovala plánovaná reorganizácia armády, ktorá vyvoláva množstvo kontroverzií.