O bezplatné testovanie v lekárňach majú Rakúšania obrovský záujem

Viedeň 8. februára (TASR) - Takmer 500 lekární v Rakúsku ponúka od pondelka bezplatný antigénový test na koronavírus. Komora lekárnikov zaznamenala v prvý deň spustenia tohto pilotného projektu "extrémny dopyt", píše na svojej webstránke stanice ORF.



"Ide to celkom dobre," potvrdil hovorca komory lekárnikov. Na zaistenie si termínu testovania v lekárni, kde vzorky odoberajú i vyhodnocujú priamo ich zamestnanci, je potrebné sa vopred zaregistrovať.



Do bezplatného testovania sa zapojilo aj 79 lekární v metropole Viedeň.



Webstránka Apothekerkammer.at bola pod silným náporom záujemcov v pondelok istý čas nedostupná. "Naše termíny sú obsadené na tri týždne dopredu," uviedol lekárnik vo viedenskej štvrti Donaustadt.



Doteraz sa do projektu zapojila len každá tretia z 1400 lekární v krajine, no postupne sa má tento projekt rozšíriť.



"Testy na koronavírus sú dôležitým pilierom stratégie boja proti pandémii a ľuďom môžu vrátiť kúsok normálnosti a slobody v mnohých oblastiach každodenného života," povedala predsedníčka rakúskej komory lekárnikov Ulrike Murschová-Edlmayrová. Dodala, že cieľom je zaplniť "biele miesta" na mape testovania najmä vo vidieckych oblastiach.



V Rakúsku sa po šesťtýždňovom lockdowne v pondelok opäť uvoľnili mnohé opatrenia vrátane otvorenia obchodov či sprístupnenia služieb, ako napríklad kaderníctiev, kozmetík či masérskych salónov. Pre návštevu týchto služieb sa musia ľudia preukázať negatívnym výsledkom testu na koronavírus, ktorý nebude starší ako 48 hodín.