Obmedzenia pre koronavírus boli v Rakúsku predĺžené do 13. apríla

Viedeň 20. marca (TASR) – Rakúska vláda dnes oznámila, že platnosť obmedzenia pohybu ľudí vo verejnom priestore, ktoré sa zaviedlo v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu, bude predĺžené do 13. apríla. Informovala o tom agentúra APA.



Cieľom opatrenia je minimalizovať kontakt osôb na otvorenom priestranstve a zabrániť šíreniu vírusu.



Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vyzval občanov, aby podporili tieto opatrenia. "Toto je maratón. Prosíme vás: Vydržte. Každý, kto podporuje tieto opatrenia, zachraňuje život," povedal Kurz. Dodal, že Rakúsko je na správnej ceste a všetci odborníci potvrdzujú správnosť zavedených opatrení.



Rakúska vláda prijala 15. marca opatrenia, ktoré mali byť pôvodne v platnosti do 22. marca. Od 16. marca by väčšina obyvateľov Rakúska nemala opustiť svoje domovy.



"Na zabránenie šírenia ochorenie COVID-19 je vstup na verejné priestranstvá zakázaný," píše sa v nariadení ministra zdravotníctva Rudolfa Anschobera. Výnimky platia len v prípade núdze, starostlivosti o osoby odkázané na pomoc, cesty na nákup a do práce, ako aj prechádzky v prírode.



Ďalšie opatrenia sa týkajú využívania mestskej hromadnej dopravy, predajní, služieb.



Viedenské medzinárodné letisko medzitým v súvislosti s koronavírusovou pandémiou obmedzilo prevádzku na jediný terminál (č. 3), kde od 19. marca až do odvolania prebieha odbavovanie všetkých letov, ktoré ešte neboli zrušené. Letisko je naďalej pripravené prijímať lety s vracajúcimi sa rakúskymi dovolenkármi a tiež náklad, ako sú lieky a iné dôležité druhy tovaru.



Od 23. marca svoju prevádzku preruší aj letisko v Innsbrucku, hlavnom meste spolkovej krajiny Tirolsko.



Počet ľudí nakazených novým koronavírusom SARS-CoV-2 sa v Rakúsku k piatkovému ránu zvýšil o 360 na 2203. Šesť osôb podľahlo ochoreniu COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje.