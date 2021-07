Ústavný súd v Rakúsku vyhlásil obmedzenia na pohreboch za protiústavné

Viedeň 20. júla (TASR) - Protipandemické opatrenia prijaté v Rakúsku v súvislosti s obmedzením počtu účastníkov pohrebov boli protiústavné. Vyhlásil to rakúsky ústavný súd (VfGH) v rozsudku, ktorý zverejnili v utorok. Informuje o tom agentúra APA.



Vo verdikte sa uvádza, že aj keď príslušné opatrenie malo legitímny cieľ, posledná rozlúčka so zosnulým nie je "ani opakovateľná, ani nahraditeľná". Obmedzenie teda podľa ústavného súdu predstavovalo závažný a neprimeraný zásah do práva na súkromie.



Sťažnosť v súvislosti s protipandemickým opatrením, že na pohrebe sa môže zúčastniť najviac 50 ľudí, podala jedna žena, ktorá nemohla byť prítomná na poslednej rozlúčke so svojou tetou, píše APA. Príslušné opatrenie súvisiace so šírením nového koronavírusu vstúpilo do platnosti koncom roka 2020 a trvalo niekoľko týždňov.