Rakúsko obžalovalo muža z terorizmu pre útok na koncert Swiftovej

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V prípade uznania viny mu hrozí 20 rokov väzenia.

Autor TASR
Viedeň 16. februára (TASR) - Rakúska prokuratúra v pondelok oznámila, že obvinila 21-ročného mladíka z terorizmu pre plánovaný bombový útok na koncert americkej speváčky Taylor Swiftovej vo Viedni. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Všetky tri koncerty v rakúskom hlavnom meste na Štadióne Ernsta Happela boli v lete 2024 zrušené po tom, ako úrady varovali pred plánovanými útokmi.

Rakúšan je obvinený z členstva v teroristickej organizácii od mája 2023 a „z plánovania a prípravy teroristického útoku na koncert speváčky Taylor Swift“, uviedla prokuratúra vo svojom stanovisku.

Hlavný podozrivý, ktorý je vo väzbe od svojho zatknutia v auguste 2024, čelí aj ďalším obvineniam, dodala prokuratúra.

Zdieľaním propagandy Islamského štátu (IS) prostredníctvom rôznych komunikačných služieb a ďalších trestných činov sa podieľal na činnosti IS a „otvorene sa s ňou stotožňoval“.

Pri plánovaní útoku na koncert sa údajne pokúsil získať zbrane a pracoval na výrobe šrapnelovej bomby „špecifickej pre útoky IS“. Dostal tiež pokyny od iných členov organizácie na manipuláciu s výbušninami, uviedla prokuratúra.

Je taktiež podozrivý z účasti na ďalších plánovaných útokoch v zahraničí, aj keď k nim nikdy nedošlo.

V prípade uznania viny mu hrozí 20 rokov väzenia.

V roku 2025 berlínsky súd poslal len 16-ročného sýrskeho mladíka na jeden a pol roka do väzenia za účasť na plánovaní spomínaného útoku na koncert Swiftovej.
