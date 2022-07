Rakúsko od 1. augusta ruší karanténu pre ľudí nakazených covidom

Viedeň 26. júla (TASR) - Rakúsko od 1. augusta ruší karanténu pre osoby nakazené novým koronavírusom. Oznámil to na utorkovej tlačovej konferencii vo Viedni minister zdravotníctva Johannes Rauch. TASR informuje na základe správy agentúry APA.



Infikované osoby s pozitívnym testom na covid, ktoré sa však necítia choro, tak budú môcť vychádzať z domu, avšak musia nosiť respirátor typu FFP2. Ten si môžu dať dole, len ak sa nachádzajú v prírode a minimálne dve metre od nich nie sú nijakí ľudia.



Od 1. augusta budú môcť nakazení ľudia opäť prísť aj na pracovisko, takisto s respirátorom. To neplatí pre profesie, kde by respirátor znemožňoval výkon práce, ako napríklad u logopédov.



Rauch pred novinármi povedal, že v súčasnosti ide o novú fázu pandémie, v ktorej sú nástroje boja proti covidu vo forme očkovania a liečiv k dispozícii.



K zrušeniu povinnej karantény pre infikovaných Rakúsko pristúpilo aj vzhľadom na psychické a sociálne dôsledky koronavírusovej krízy, zdôvodnil. Zároveň však vyzval obyvateľov, aby boli naďalej opatrní: "Kto je chorý, zostane doma."



Momentálne platí v Rakúsku po potvrdení nákazy minimálne päťdňová izolácia.



Sedemdňová incidencia nákazy predstavuje v Rakúsku v súčasnosti 900 prípadov na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s letným obdobím vlani je aktuálne v nemocniciach hospitalizovaných omnoho viac pacientov s covidom.



Rakúsku vládu kritizovali za rozhodnutie o zrušení karantény spolkové krajiny Viedeň, Burgenland a Korutánsko. Lekárska komora žiada doplňujúce opatrenia.