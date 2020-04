Od 1. mája prestanú v Rakúsku platiť obmedzenia pohybu

Viedeň 28. apríla (TASR) - Rakúska vláda v utorok oznámila, že o polnoci z 30. apríla na 1. mája sa skončí platnosť obmedzení vychádzania, ktoré boli zavedené s cieľom spomaliť šírenie nového koronavírusu. V platnosti avšak zostáva nariadenie o dodržiavaní aspoň metrového odstupu od iných osôb, informoval podľa agentúry APA na tlačovej konferencii rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober.



Na verejných priestranstvách sa od 1. mája bude môcť zhromažďovať maximálne desať ľudí, na pohreboch bude povolená účasť maximálne 30 osôb. Neplatí to pre demonštrácie, ktorých konanie upraví osobitná právna norma, doplnil minister vnútra Karl Nehammer. Tieto obmedzenia budú nateraz platiť do konca júna.



Uvoľnenie obmedzení voľného pohybu osôb súvisí podľa Anschobera s klesajúcim počtom nakazených. Takzvané reprodukčné číslo vírusu (R0), ktoré udáva, koľko zdravých ľudí sa v priemere nakazí od jedného človeka infikovaného koronavírusom, dosahuje aktuálne hodnotu 0,59.



Anschober sa poďakoval obyvateľom, ktorí umožnili zmiernenie opatrení svojím disciplinovaným správaním. Dodal však, že vývoj situácie aj naďalej záleží od každého jednotlivca a opätovné sprísnenie opatrení nie je vylúčené. "Ešte to žiaľ nie je za nami... Kedykoľvek to môžeme zastaviť," zdôraznil Anschober.



Ministerka cestovného ruchu Elisabeth Köstingerová informovala, že od 15. mája môžu byť v Rakúsku otvorené gastronomické prevádzky od 06.00 h do 23.00 h s tým, že pri jednom stole budú môcť sedieť maximálne štyri dospelé osoby a ich deti, píše denník Kurier. Čašníci, ktorí budú v kontakte s hosťami, budú musieť nosiť rúška. Medzi jednotlivými stolmi bude potrebné dodržiavať vzdialenosť jedného metra. Od 29. mája sa znova otvoria aj plavárne či zoologické záhrady.



Ubytovacie zariadenia sa môžu znovu otvoriť 29. mája. Rovnaký termín platí aj pre ďalšie turistické a rekreačné zariadenia, ako sú zoologické záhrady, pamiatky, plavecké bazény - pod podmienkou, že bude možné dodržať minimálny odstup jedného metra. Uvoľnenie opatrení sa bude vyhodnocovať každé dva týždne.