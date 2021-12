POZOR: Rakúsko od 20. decembra sprísňuje opatrenia na hraniciach

Viedeň 17. decembra (TASR) – Rakúska vláda krátko pred vianočnými sviatkami rozhodla o sprísnení protipandemických opatrení na hraniciach, aby čo najviac obmedzila očakávané masívne šírenie nového koronavírusového variantu omikron.



Ako v piatok večer podľa tamojších médií oznámilo ministerstvo zdravotníctva, od pondelka 20. decembra budú môcť na územie Rakúska vstúpiť iba osoby, ktoré predložia doklad o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo o jeho prekonaní (tzv. pravidlo 2G). V opačnom prípade musia ísť okamžite do karantény.



Tejto karanténe sa možno vyhnúť len PCR testom nie starším ako 72 hodín alebo predložením dokladu o tretej posilňovacej dávke vakcíny. Výnimku majú tehotné ženy a osoby, ktoré sa nemôžu zaočkovať zo zdravotných dôvodov. Osobitné pravidlá platia aj pre deti.



Pendlerov sa naďalej týka pravidlo 3G, teda musia preložiť buď doklad o očkovaní, prekonaní ochorenia alebo negatívny výsledok PCR testu.



Rakúska vláda okrem toho zakázala priame lety z Angoly, Zambie a Malawi.



Tieto prísnejšie opatrenia pri príchode sú síce podľa ministra zdravotníctva Wolfganga Mücksteina komplikáciou najmä pre ľudí, ktorí cestujú do zahraničia počas vianočných sviatkov. "V súčasnosti sú však potrebné na to, aby sa zabránilo šíreniu omikronu v Rakúsku," povedal Mückstein.