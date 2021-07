Rakúsko od 22. júla ruší v niektorých obchodoch povinné rúška

Viedeň 9. júla (TASR) – Rakúsko napriek šíreniu nákazlivejšieho koronavírusového variantu delta plánuje zrušiť od 22. júla povinnosť nosenia rúšok v niektorých obchodoch, oznámil v piatok kancelár Sebastian Kurz.



Rúška zostanú od uvedeného termínu povinné len v obchodoch s tovarom každodennej potreby a prostriedkoch hromadnej dopravy, píše stanica ORF.



Kurz znova vyzval obyvateľov Rakúska, aby sa dali zaočkovať. Argumentoval slovami, že koronavírus v nasledujúcich rokoch nezmizne. „Len ten, kto je zaočkovaný, je chránený," povedal Kurz na tlačovej konferencii. „Očkovanie zostane dobrovoľné," vyhlásil Kurz s tým, že nikoho nebudú do očkovania nútiť, avšak „ako spolkový kancelár sa teším z každého, kto je chránený".



Kancelár avizoval, že dôjde k rozšíreniu očkovacej kampane – zriadia sa napríklad termíny bez predchádzajúcej registrácie.



Minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein doplnil, že dosiaľ je oboma dávkami vakcíny proti covidu zaočkovaných 45 percent obyvateľov Rakúska. Zatiaľ čiastočne je zaočkovaných vyše 55 percent ľudí. Ak sa rýchlosť vakcinácie udrží na aktuálnej úrovni, Rakúsku sa podarí zvládnuť jesenné obdobie a prípadnú ďalšiu vlnu pandémie. Varoval však, že ak sa tempo zníži, „môžeme sa dostať do situácie, že o uvoľnenia, ku ktorým sme sa spoločne dopracovali, znova prídeme".



Počet nových prípadov nákazy v Rakúsku sa po dlhej dobe poklesu začal opäť zvyšovať. Vzhľadom na to, že variant delta sa stal dominantným i v Rakúsku, považuje tamojšia koronavírusová komisia riziko vzniku štvrtej vlny pandémie za „vysoko pravdepodobné", uvádza agentúra APA. Očakáva sa, že počet infikovaných bude naďalej stúpať, a to najmä medzi mladými. Dôvodom je ich spoločenské správanie, ako aj vyššia miera zaočkovanosti medzi staršími osobami.



Kurz vyzdvihol, že Rakúsko zvládlo tretiu vlnu pandémie lepšie než mnohé iné štáty a patrí podľa neho medzi tretinu najlepších v EÚ. V šiestich z deviatich spolkových krajinách nebolo potrebné zavedenie lockdownu, pripomenul.



Pandemická komisia odporúča, aby sa v prípade, že sedemdňová incidencia dosiahne hodnotu 25 nakazených na 100.000 obyvateľov, znova zaviedlo nosenie respirátorov typu FFP2. Aktuálne ide o hodnotu 7,3.



Ak začne stúpať počet hospitalizovaných pacientov na bežných covidových lôžkach, radí komisia zaviesť i dodržiavanie dvojmetrového odstupu. Ak bude kontinuálne stúpať počet osôb na jednotkách intenzívnej starostlivosti, mal by nastať i mierny lockdown vrátane obmedzení stretávania sa či zatvorenia voľnočasových zariadení. Tvrdý lockdown by mohol byť prijatý len vtedy, ak dôjde ku kritickému vyťaženiu lôžok na JIS.



Komisia ďalej upozornila, že ani pri miere zaočkovanosti na úrovni 70 percent sa pri variante delta – najmä v zimných mesiacoch – nepodarí dosiahnuť kolektívnu imunitu. V skupinách ľudí s nízkou mierou zaočkovanosti môže totiž dôjsť k vzniku veľkých ohnísk nákazy a nekontrolovateľnému šíreniu vírusu.