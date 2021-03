Rakúsko od 27. marca povolí vonkajšie sedenie v reštauráciách

Viedeň 1. marca (TASR) - Rakúsko napriek stúpajúcemu počtu nových prípadov nákazy koronavírusu uvoľní ďalšie protipandemické opatrenia - od 27. marca bude opäť povolené vonkajšie sedenie v reštauráciách a od 15. marca šport pre žiakov na školách. Oznámil to na pondelňajšej tlačovej konferencii vo Viedni rakúsky kancelár Sebastian Kurz.



V rakúskej spolkovej krajine Vorarlbersko, ktorá má najnižší prírastok nakazených, sa opatrenia v oblasti kultúry, športu i gastronómie výrazne uvoľnia od 15. marca. Predpokladom je, že nedôjde k exponenciálnemu rastu nákazy.



Otvorenie vnútorného sedenia gastronomických prevádzok je naplánované na apríl a v apríli alebo v máji by sa mali v celom Rakúsku zmierniť aj opatrenia v oblasti kultúry a cestovnému ruchu. Podmienkou na kultúrne podujatia bude negatívny výsledok testu na koronavírus.



"Vidíme veľmi pozitívnu bilanciu týchto otváracích krokov," povedal Kurz v súvislosti s uvoľnením opatrení pred troma týždňami. Zdôraznil pritom dôležitosť testovania.



V marci má byť podľa Kurza denne zaočkovaných 30.000 ľudí, od apríla sa tento počet má zvýšiť na 45.000. Minister zdravotníctva Rudolf Anschober vychádza z toho, že bezprostredne po Veľkej noci bude zaočkovaných milión Rakúšanov.



Anschober avizoval, že v najviac zasiahnutých regiónoch sa má zaviesť povinnosť preukázania sa testom pri vycestovaní, ako je to už napríklad v Tirolsku. Tiež sa má rozšíriť povinné nosenie respirátorov FFP2 na pracoviskách.



Plán uvoľňovania opatrení predstavili po rokovaniach rakúskej vlády s odborníkmi, krajinskými premiérmi a zástupcami tamojších parlamentných strán.