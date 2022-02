Rakúsko od 5. marca zruší takmer všetky protipandemické opatrenia

Viedeň 16. februára (TASR) - Rakúsko s účinnosťou od 5. marca zruší takmer všetky protipandemické opatrenia a odvolá tiež nariadenie o povinnom očkovaní proti novému koronavírusu. Na stredajšej tlačovej konferencii to oznámil kancelár Karl Nehammer, informuje TASR.



Už od 19. februára sa pravidlo 2G zmení na 3G, čo znamená, že vstup do gastronomických prevádzok, hotelov, na kultúrne podujatia i na pracovisko nebude povolený len pre očkovaných a tých, čo covid prekonali, ale aj pre ľudí s negatívnym výsledkom testu.



Táto prechodná fáza potrvá do 5. marca, keď dôjde k úplnému zrušeniu pravidla 3G. Výnimky budú platiť len pri mimoriadne rizikové miesta, ako napríklad nemocnice či ošetrovateľské zariadenia.



Pravidlo 3G bude platiť ako podmienka vstupu do Rakúska zo všetkých štátov okrem tých, kde sa šíria nebezpečné varianty vírusu.



Obyvatelia Rakúska nebudú musieť po 5. marci vo väčšine prípadov nosiť respirátory. Tie zostanú zachované napríklad v supermarketoch, v prostriedkoch verejnej dopravy, na úradoch, poštách, v bankách, lekárňach či v nemocniciach.



Reštaurácie budú môcť byť od 5. marca otvorené i po polnoci a povolí sa tiež otvorenie barov, diskoték a nočných klubov.



Nehammer priblížil uvoľňovanie opatrení po rokovaniach rakúskej vlády, predstaviteľov jednotlivých spolkových krajín a odborníkov krízového koordinačného tímu na boj proti covidu (GECKO).