Rakúsko od júna preruší povinnosť respirátorov v MHD a supermarketoch

Viedeň 24. mája (TASR) - Rakúsko od 1. júna pozastavuje na tri mesiace povinné nosenie respirátorov vo verejnej doprave a v obchodoch so základným tovarom. Prekrytie horných dýchacích ciest bude však naďalej vyžadované v zdravotníckych zariadeniach. Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámil rakúsky minister zdravotníctva Johannes Rauch, informuje tlačová agentúra APA.



Šéf rezortu zdravotníctva zdôraznil, že trvalé zrušenie respirátorov nie je v pláne vzhľadom na to, že na jeseň sa môže šírenie koronavírusu opäť zintenzívniť. "Respirátory sa znova vrátia," poznamenal.



Od polovice apríla, keď naposledy došlo k uvoľneniu pandemických opatrení, platí v Rakúsku povinnosť nosiť respirátory s cieľom chrániť zraniteľné osoby v uzavretých priestoroch nemocníc, zariadení pre seniorov, prostriedkoch hromadnej dopravy a taxíkoch, ako aj v obchodoch s tovarom každodennej spotreby. Tieto pravidlá mali pôvodne platiť do 8. júla, pripomína denník Kurier.



Ministerka pre záležitosti EÚ a ústavu Karoline Edtstadlerová na utorkovej spoločnej tlačovej konferencii s Rauchom uviedla, že v Rakúsku naďalej zostáva mimo platnosť povinné očkovanie všetkých dospelých proti ochoreniu COVID-19. Edtstadlerová označila povinné očkovanie za závažný zásah do základných práv, ktorý by bol prípustný len v prípade, že by išlo o primerané opatrenie.



Rakúsko v marci oznámilo, že pozastaví zákon, ktorý nariaďuje povinnú vakcináciu proti covidu. Stalo sa to len mesiac po tom, čo tento rakúsky zákon, prvý svojho druhu v Európskej únii, vstúpil do platnosti.



Minister školstva Martin Polaschek ohlásil, že 1. júna sa na školách v Rakúsku posledný raz uskutoční PCR testovanie, ktoré je od Veľkej noci povinné raz týždenne. Dôvodom zmiernenia pravidiel je, že počet žiakov s pozitívnym testom na covid klesá. Minister dodal, že ak sa v triedach objavia prípady nákazy koronavírusom, pristúpi sa k použitiu antigénových testov.