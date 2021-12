SPRÍSNENÉ OPATRENIA V RAKÚSKU: Vstúpiť môžu len zaočkovaní a prekonaní

Viedeň 20. decembra (TASR) - Rakúsko pre šírenie koronavírusového variantu omikron od pondelka sprísňuje podmienky vstupu do krajiny. Informuje o tom stanica ORF.



Na územie Rakúska smú po novom vstúpiť iba osoby, ktoré predložia doklad o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo o jeho prekonaní (tzv. pravidlo 2G) a taktiež negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín alebo doklad o podaní tretej dávky vakcíny. V opačnom prípade musia ísť okamžite do karantény až do negatívneho testu na koronavírus. V tomto prípade je povinná elektronická registrácia (Pre-Travel-Clearance).



Výnimku majú tehotné ženy a osoby, ktoré sa nemôžu zaočkovať zo zdravotných dôvodov. V takýchto prípadoch je však potrebné potvrdenie od lekára. Osobitné pravidlá platia aj pre deti.



Pendlerov sa naďalej týka pravidlo 3G, teda musia preložiť buď doklad o očkovaní, prekonaní ochorenia alebo negatívny výsledok PCR testu.



Pre osoby iba prechádzajúce cez Rakúsko tieto opatrenia neplatia, avšak musia sa podľa slovenského ministerstva zahraničných vecí preukázať cestovným lístkom, prípadne prehlásením.