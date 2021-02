Rakúsko od pondelka sprísni hraničné kontroly so všetkými susedmi

Viedeň 7. februára (TASR) - Rakúsko od pondelka sprísni hraničné kontroly so všetkými susednými štátmi, aby tak zabránilo šíreniu nákazy novým koronavírusom. Oznámil to v nedeľu tamojší minister vnútra Karl Nehammer, informovala agentúra APA.



Všetky cesty, ktoré nie sú nevyhnutné, by sa tak mali obmedziť na absolútne minimum, uviedol Nehammer vo vyhlásení. Hraničné kontroly slúžia podľa slov šéfa rakúskej diplomacie na to, aby zabránili vytváraniu reťazcov nákazy koronavírusom, ktoré sa stávajú čoraz nebezpečnejšími z dôvodu vírusových mutácií.



"Existuje len málo výnimiek pre cesty, ktoré sú skutočne bezpodmienečne nutné. Momentálne sprísňujeme sieť kontrol na hraniciach a zvyšujeme tak tlak na kontrolu dodržiavania koronavírusových opatrení," povedal minister.



Rakúsko už aj teraz kontrolovalo hraničné priechody s Českom, Maďarskom, Slovenskom a Slovinskom. V piatok Viedeň navyše oznámila, že do 27. februára predĺži kontroly na hraniciach so SR a ČR, ktoré boli zavedené pred mesiacom. Doteraz náhodné kontroly na hraniciach so zvyšnými štátmi sa teraz majú tiež posilniť.



Nehammer v nedeľu popoludní o týchto krokoch telefonoval so svojím nemeckým rezortným kolegom Horstom Seehoferom; nasledovať budú i ďalšie rozhovory s ministrami vnútra okolitých krajín.



Už začiatkom minulého týždňa Rakúsko ohlásilo sprísnené podmienky vstupu do krajiny - každá osoba sa musí preukázať negatívnym testom na koronavírus a absolvovať desaťdňovú karanténu, ktorú nie je možné ukončiť ani po negatívnom výsledku testu na piaty deň po návrate. Novela týkajúca sa pravidiel vstupu do Rakúska, ktorú schválilo ministerstvo zdravotníctva, nadobudne účinnosť 10. februára. Pendleri, ktorí mali doteraz z týchto nariadení výnimku, musia na základe nej každý týždeň absolvovať test na koronavírus, ako aj povinnú online registráciu.



Odkedy Rakúsko vlani v decembri obnovilo hraničné kontroly, skontrolovali podľa údajov rezortu vnútra tri milióny ľudí a 200.000 z nich poslali do karantény.



Rakúsko v pondelok po šiestich týždňoch uvoľní lockdown a za prísnych hygienických opatrení sa budú môcť znova otvoriť školy, obchody i služby ako napríklad kaderníctva.