Rakúsko od soboty ruší respirátory v bežných obchodoch

Viedeň 14. apríla (TASR) - Rakúsko ruší od soboty povinnosť nosiť respirátory v bežných obchodoch, akými sú napríklad predajne s oblečením, a tiež na podujatiach. Naďalej však budú povinné v potravinách, lekárňach, drogériách, bankách, zdravotníckych zariadeniach, prostriedkoch verejnej dopravy, uzavretých priestoroch staníc či v taxíkoch. Nové pravidlá, ktoré vo štvrtok predstavil minister zdravotníctva Johannes Rauch, platia do 8. júla, informuje agentúra APA.



V Rakúsku sa tiež z deviatich mesiacov na rok predĺži platnosť tzv. zeleného pasu pre ľudí, ktorí dostali aj tretiu dávku vakcíny proti koronavírusu. Tento krok bol nevyhnutný, keďže desaťtisícom ľudí čoskoro vyprší platnosť ich očkovacích preukazov a nateraz sa vakcinácia štvrtou dávku neodporúča. Dvanásť mesiacov bude covidpas platiť aj tým, čo majú za sebou dve očkovacie dávky a zároveň ochorenie COVID-19 prekonali.



"Kto je tri razy zaočkovaný, môže bez obáv odcestovať na dovolenku," poznamenal Rauch. Zmiernenie pravidiel zdôvodnil tým, že situácia sa výrazne zlepšila v nemocniciach, aj čo sa týka počtu nových prípadov nákazy covidom.



"Teraz je ten správny čas na uvoľnenia," povedal minister. To, že respirátory zostávajú povinné v niektorých oblastiach verejného života, označil za "malú nepríjemnosť", ktorá "chráni nás aj ostatných". Ide o "cestu najmiernejších opatrení", dodal.



Rauch sa domnieva, že v auguste alebo v septembri príde odporúčanie dať sa zaočkovať aj druhou posilňujúcou dávkou proti covidu, pretože na jeseň sa očakáva ďalšia vlna pandémie.



Do veľkej miery sa tiež uvoľňujú preventívne opatrenia – platiť budú už len na veľkých podujatiach s 500 a viac účastníkmi. Ruší sa aj pravidlo 3G (vstup len pre zaočkovaných, po prekonaní covidu alebo s negatívnym výsledkom testu) do nočných gastronomických podnikov či na veľké podujatia.