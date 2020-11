Rakúsko od utorka zavrie obchody a obmedzí kontakty a pohyb ľudí

Viedeň 14. novembra (TASR) - Rakúsko plánuje od utorka 17. novembra do 6. decembra zatvoriť všetky obchodné prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogérií či čerpacích staníc a zaviesť prísnejšie obmedzenia pohybu a kontaktov. Vyplýva to z návrhu nového nariadenia ku koronavírusovým opatreniam, o ktorom v sobotu s odvolaním sa na parlamentné kruhy informoval denník Kurier.



Ľudia budú môcť svoje príbytky opustiť len z dôvodu zaobstarania si základných životných potrieb, v prípade neodkladných ciest do práce či nevyhnutných návštevách príbuzných. Doteraz platil v Rakúsku zákaz vychádzania v čase 20.00 h - 06.00 h. Povolené budú stretnutia najviac dvoch ľudí, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti. Aktuálne sa mohlo stretávať najviac šesť ľudí z dvoch domácností. Na verejnosti budú musieť ľudia dodržiavať metrový odstup od iných osôb a vo vnútorných priestoroch budú povinné rúška.



Otvorené zostanú aj banky, pošty, trafiky či obchody s poľnohospodárskym tovarom a krmivom pre zvieratá, ako aj opravovne bicyklov a automobilových vozidiel. Otváracie hodiny budú obmedzené na 06.00 h - 19.00 h. Denník Kurier informoval, že pred viacerými obchodmi vo Viedni sa pred avizovanými opatreniami tvoria v sobotu dlhé rady, pričom veľký nával je najmä v obchodoch s elektrotechnikou.



Očakáva sa i zatvorenie škôl a škôlok, pričom žiaci majú prejsť na dištančnú výučbu. Takisto sa majú zatvoriť kaderníctva, kozmetické a masážne salóny. Účasť na pohreboch bude podľa nových pravidiel limitovaná na 50 osôb; skúšky v umeleckej oblasti budú naďalej povolené.



Agentúra APA pripomína, že lockdown musí schváliť ešte hlavný výbor Národnej rady. Po desiatich dňoch je navyše nutné opatrenia súvisiace s obmedzením pohybu opäť prehodnotiť a preto by mali najprv platiť len do 26. novembra.



V sobotu o 16.30 h sa uskutoční tlačová konferencia, na ktorej kancelár Sebastian Kurz, vicekancelár Werner Kogler, minister zdravotníctva Rudolf Anschober a minister vnútra Karl Nehammer oznámia podrobnosti týkajúce sa avizovaného sprísnenia opatrení v boji s koronavírusom.