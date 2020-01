Rakúsko odrieklo účasť na európskom programe presídľovania utečencov

Viedeň 22. januára (TASR) - Rakúsko neobnoví svoju účasť v programe EÚ na podporu presídľovania utečencov z krízových oblastí do jednotlivých členských krajín. Pre tlačovú agentúru APA to uviedla v stredu hovorkyňa nového rakúskeho ministra vnútra Karla Nehammera.



Viedeň podľa nej "oznámi Európskej komisii, že (už) neprijme žiadne osoby". Podľa údajov eurokomisie pritom Rakúsko ešte vlani v júni ponúklo 229 takýchto miest.



"Príspevok Rakúska ako malej krajiny je už teraz neprimerane veľký. V uplynulých piatich rokoch bolo v Rakúsku podaných takmer 200.000 žiadostí o azyl," citovala APA z písomného stanoviska Nehammera.



Presídľovací program EÚ sa týka osôb z krízových oblastí, ktorých výberom sú poverené medzinárodné organizácie, ako je Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Účasť jednotlivých členov EÚ je dobrovoľná.



Brusel chce týmto spôsobom dostať do Únie vyše 30.000 utečencov. Za každú takúto osobu má prijímateľská krajina dostať od Európskej komisie príspevok vo výške 10.000 eur.



Rakúsko prostredníctvom troch humanitárnych programov prijalo od roku 2015 už 1900 utečencov - vo všetkých prípadoch zo Sýrie. Predchádzajúca spoločná vláda konzervatívcov (ľudovci) s pravicovými populistami (slobodní) účasť v presídľovacom programe EÚ začiatkom roka 2017 prerušila.