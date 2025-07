V Rakúsku odsúdili mladíka za členstvo v teroristickej organizácii

Viedeň 25. júla (TASR) — Na dva roky nepodmienečne za členstvo v teroristickej organizácii a zločineckej skupine odsúdil v piatok krajinský súd vo Viedenskom Novom Meste 18-ročného mladíka, ktorý sa poznal s o dva roky starším Beranom A. Toho aj s ďalším mužom zadržali pre podozrenie, že plánovali teroristický útok na koncerte americkej popovej hviezdy Taylor Swiftovej, ktorý sa mal konať 9. augusta 2024 vo Viedni. Verdikt nie je právoplatný, informuje TASR na základe správy agentúry APA.



Proces trval len niekoľko hodín. Na jeho začiatku sa Luca K. priznal k väčšine obvinení, ktoré zahŕňali šírenie propagandy teroristickej organizácie Islamský štát (IS) a vyjadrovanie obdivu sympatizantovi IS, ktorý v 2. novembra 2020 vo Viedni zabil štyroch ľudí a mnoho ďalších vážne zranil.



Prípad sa netýkal možnej účasti Lucu K. na príprave útoku na jeden z troch koncertov, ktoré boli nakoniec zrušené.



„Dnes to všetko vnímam ako chybu. Som rád, že som skončil vo väzení. Narodila sa mi dcéra a teraz beriem život vážnejšie,“ povedal Luca K., ktorý v roku 2022 konvertoval na islam.



Obžalovaný pomáhal s prípravou pódia pred koncertmi Swiftovej. Jeho obhajca zdôraznil, že tak nerobil preto, lebo sa chcel podieľať na teroristickom útoku, ale preto, že to bola jeho práca.



Čas, ktorý Luca K. strávil vo väzbe, sa mu odpočíta od vymeraného trestu. Proti rozsudku sa môže odvolať.



Luca K. bol zadržaný v rovnaký deň ako hlavný podozrivý Beran A., ktorého naďalej vyšetrujú v spojitosti s plánovaným útokom na koncert Swiftovej. Beran A. chcel na fanúšikov speváčky pri viedenskom Štadióne Ernsta Happela zaútočiť výbušninou a bodnými zbraňami. Jeho cieľom bolo zabiť čo najviac ľudí a bol pripravený na to, že sám tiež príde o život.