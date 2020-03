Rakúsko ohlásilo už takmer 7900 nakazených koronavírusom a 68 úmrtí

Viedeň 28. marca (TASR) - Každodenný nárast v počte nakazených novým koronavírusom a súvisiacich úmrtí sa v Rakúsku stále nezmierňuje. Do sobotňajšieho poludnia bolo zaznamenaných už 7898 potvrdených prípadov nakazenia a 68 prípadov úmrtia, vyplýva z priebežne aktualizovaných údajov Spolkového ministerstva sociálnych vecí, zdravotníctva, opatrovateľstva a ochrany spotrebiteľa (BMSGPK) Rakúskej republiky.



Medzi nakazenými osobami mierne prevažujú muži (53 percent), najvýraznejšie zasiahnutou vekovou skupinou sú 45- až 54-roční ľudia (1708 nakazených).



Spolkovou krajinou s výrazne najvyšším podielom pozitívne testovaných zostáva Tirolsko, odkiaľ hlásili už 1832 prípadov, posledným v poradí je naďalej Burgenland s aktuálne 141 prípadmi. V bilancii úmrtí sú na popredných miestach Štajersko so 17 a Viedeň so 16 prípadmi.



Podľa údajov BMSGPK zo sobotňajšieho rána sa nakazenie vírusom SARS-CoV-2 zatiaľ potvrdilo celosvetovo u takmer 600.000 osôb, z čoho takmer 82.000 pripadá na Čínu. Necelých 132.000 nakazených sa vo svete medzičasom uzdravilo.