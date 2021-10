Rendiová-Wagnerová: Rakúsko potrebuje nový začiatok

Na archívnej snímke Sebastian Kurz. Foto: TASR/AP

Viedeň 7. októbra (TASR) - Rakúske opozičné strany žiadajú odstúpenie kancelára Sebastiana Kurza pre podozrenia zo sprenevery a úplatkárstva, ktoré v stredu oznámila tamojšia protikorupčná prokuratúra (WKStA).V stredu prebehli domové prehliadky v sídle vládnucej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), úrade kancelára a na dvoch ministerstvách. Dôvodom sú obvinenia, že verejné peniaze boli nekalým spôsobom použité na zaistenie pozitívneho obrazu ÖVP v bulvárnych médiách.povedala na štvrtkovej tlačovej konferencii predsedníčka Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) Pamela Rendiová-Wagnerová, ktorú citovala na svojom webe verejnoprávna stanica ORF. Rakúsko podľa nej potrebuje "nový začiatok". Poznamenala, že dôležitá nie je len prezumpcia neviny, ktorú zaisťuje ústava, ale aj politická zodpovednosť. Ak Kurz naďalej zostane šéfom vlády, poškodí tým Rakúsko, varovala. Koaliční Zelení by podľa nej mali prehodnotiť, či chcú s Kurzom naďalej vládnuť.Obdobie Kurzovej vlády zároveň kritizovala za neustále nezhody a polarizáciu vo vnútornej politike. ÖVP podľa nej stratila všetky zvyšky slušnosti a jej korupčné aféry siahajú až "do najvyšších poschodí".Šéf krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Herbert Kickl uviedol, že Kurz je po vykonaných raziách "politicky neschopný konať".povedal Kickl.Predsedníčka liberálnej strany NEOS Beate Meinlová-Reisingerová však odmietla možnosť predčasných volieb. Ako zdôvodnila, protikorupčné vyšetrovanie sa predsa netýka parlamentu. Potrebná je teraz podľa jej slov "spolupráca síl, ktoré sú ochotné pracovať pre nový začiatok".Budúci utorok sa ohľadom vyšetrovania Kurza a jemu blízkych ľudí uskutoční mimoriadne zasadnutie Národnej rady Rakúska. Oznámili to vo štvrtok opozičné strany SPÖ, FPÖ a NEOS. Ak kancelár neodstúpi, strany podajú spoločný návrh na vyslovenie nedôvery vláde, uviedli podpredsedovia zmienených strán. Vo štvrtok a piatok sa so všetkými predsedami parlamentných strán ohľadom aktuálnej situácie stretne i prezident Alexander Van der Bellen.