Rakúsko otvorí svoje hranice so Slovenskom, Českom a Maďarskom

Viedeň 16. mája (TASR) - Rakúsko otvorí o polnoci zo soboty na nedeľu svoje hranice so Slovenskom, Českom a Maďarskom. Kontroly na hraniciach budú ďalej už len náhodné, pričom k ich úplnému otvoreniu by mohlo dôjsť už 15. júna. V sobotu o tom s odvolaním sa na vyhlásenie rakúskeho ministerstva vnútra informoval portál Vienna.at.



"Súbežne s Nemeckom, Lichtenštajnskom a Švajčiarskom sa teraz uvoľňujú hraničné kontroly zo strany zdravotníckych orgánov a polície na hraniciach s Českou republikou, Slovenskom a Maďarskom," uvádza sa vo vyhlásení. Kontroly by mali byť naďalej uskutočňované "len náhodne".



Rakúsky minister vnútra Karl Nehammer, minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg a ministerka pre záležitosti Európskej únie Karoline Edtstadlerová pokračujú podľa vyhlásenia v koordinácii so susednými krajinami.



Zdôraznili, že ak to dovolí epidemiologický vývoj, mohlo by k úplnému otvoreniu rakúskych hraníc dôjsť už 15. júna.



"Naším cieľom je dosiahnuť čo najviac slobody a čo najmenšie obmedzenia. Toto malé uvoľnenie bude ďalším malým krokom smerom k normálnemu stavu najmä pre ľudí žijúcich v pohraničí a pre pendlerov," uviedli podľa vyhlásenia Nehammer, Schallenberg a Edtstadlerová.