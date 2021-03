Rakúsko otvorí od stredy päť menších hraničných priechodov s ČR a SR

Viedeň 23. marca (TASR) - Rakúsko otvorí od stredy päť menších hraničných priechodov s Českom a Slovenskom, ktoré boli uzavreté pre pandémiu nového koronavírusu. Zatvorených však zostáva naďalej 40 zvyšných menších priechodov. Vyplýva to z pozmeneného nariadenia rakúskeho ministerstva vnútra Karla Nehammera, ktoré bolo zverejnené v utorok v úradnom vestníku. Informovala o tom agentúra APA.



Nové nariadenie vstúpi do platnosti o polnoci z utorka na stredu. Na základe neho sa otvoria štyri priechody na hraniciach s ČR a jeden so Slovenskom - ide o kompu Angern/Záhorská Ves. V Česku sú to nasledovné hraničné priechody: Alt Prerau/Nový Přerov, Langau/ Hřbitov Stálky, Mitterretzbach/Hnanice a Pyhrabruck/Nové Hrady.



Hraničná preprava na zvyšných 38 menších priechodoch s ČR a dvoch so SR bude naďalej úplne uzavretá, dodal rakúsky rezort vnútra. Zdôvodnil to "zachovaním verejného pokoja, poriadku a bezpečnosti".