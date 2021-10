ÖVP je podľa Kurza schopná vládnuť, koaličný partner tvrdí opak

Viedeň 8. októbra (TASR) – Rakúsky kancelár Sebastian Kurz na tlačovom brífingu v piatok večer zopakoval, že jeho Rakúska ľudová strana (ÖVP) je „schopná" i „ochotná" naďalej vládnuť. Povedal to napriek obvineniam z korupcie, ktorým čelí on, aj jeho najbližší spolupracovníci, informovala agentúra APA.



Obvinenia z úplatkárstva voči svoje osobe, ktoré vyvolali v Rakúsku vládnu krízu, označil za „nepravdivé" a je odhodlaný ich vyvrátiť. Zdôraznil, že urobí všetko pre to, aby v krajine zaistil stabilitu. Z tohto dôvodu bude naďalej v úzkom kontakte s prezidentom Alexandrom Van der Bellenom i ostatnými politickými stranami.



Správy o tom, že Kurza, deväť ďalších osôb a tri organizácie vyšetruje protikorupčná prokuratúra (WKStA), boli zverejnené v stredu. Stalo sa tak po uskutočnení prehliadok v úrade kancelára, centrále ÖVP a na dvoch ministerstvách. Prokuratúra podozrieva Kurza a okruh jemu blízkych ľudí, že si cestu do úradu kancelára kúpili prostredníctvom zmanipulovaných prieskumov verejnej mienky a platených správ v médiách. Tieto činnosti boli údajne hradené z prostriedkov rezortu financií, kde WKStA takisto vykonala prehliadky.



Šéf Zelených Werner Kogler na brífingu, ktorý sa konal bezprostredne po Kurzovom vyhlásení, povedal, že „terajší kancelár už nie je schopný vykonávať svoju funkciu". ÖVP musí podľa neho navrhnúť na post kancelára niekoho iného. To, či Zelení na utorňajšom hlasovaní v Národnej rade podporia návrh opozície na vyslovenie nedôvery vláde, nechal Kogler otvorené.