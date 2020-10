Rakúsko oznámilo 1672 novonakazených koronavírusom

Viedeň 18. októbra (TASR) - V Rakúsku pribudlo za 24 hodín 1672 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Aktuálne počty infikovaných priniesol v nedeľu denník Kurier s odvolaním sa na tamojšie ministerstvo zdravotníctva.



V porovnaní s nedeľňajšími údajmi počtu novonakazených z minulého týždňa ide o takmer dvojnásobný nárast. V sobotu hlásilo Rakúsko rekordných 1747 nových prípadov. V krajine evidujú doteraz 893 úmrtí.



Najviac nakazených (431) znova hlásila Viedeň a vysoké prírastky udávajú aj Dolné Rakúsko (356), Horné Rakúsko (274), Salzbursko (182) a Tirolsko (167). Nasledujú Štajersko (86), Vorarlbersko (79), Korutánsko (53) a Burgenland (44).



Celkovo v Rakúsku pozitívne testovali 64.806 osôb. Do nedeľňajšieho dopoludnia sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo 49.561 ľudí. Hospitalizovaných je 742 pacientov, z toho 135 na jednotkách intenzívnej starostlivosti. V krajine vykonali 1.938.028 testov.



Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vzhľadom na vysoký počet nakazených v nedeľu vo videu zverejnenom na Facebooku s názvom "Situácia v Rakúsku je vážna" apeloval na obyvateľov krajiny, aby "držali spolu" a usilovali sa o zastavenie šírenia pandémie. "Je to na nás všetkých," povedal Kurz na margo možného ďalšieho uzatvorenia krajiny. Rakúšanov vyzval, aby zredukovali svoje sociálne kontakty a upustili od osláv, súkromných stretnutí či párty, píše agentúra APA.



Kurz obyvateľov krajiny upozorňoval, že počas jesene a zimy nastanú "mimoriadne ťažké časy" s "obmedzeniami, nevyhnutnými opatreniami a odriekaním". Kurz zároveň odhadol, že budúci rok v lete by mala byť dostupná vakcína a tým pádom aj návrat k takzvanej normalite.



V sobotu boli zverejnené informácie, že na nový druh koronavírusu bol pozitívne testovaný rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg. Po tom, čo preventívne otestovali aj zvyšných členov vlády, sa však nákaza u žiadneho ďalšieho člena vládneho kabinetu nepotvrdila.



V pondelok sa uskutoční videkonferencia, na ktorej sa okrem Kurza zúčastnia aj zástupcovia všetkých rakúskych spolkových krajín spolu s vicekancelárom Wernerom Koglerom, ministrom zdravotníctva Rudolfom Anschoberom a ministrom vnútra Karlom Nehammerom. Tá má podľa slúžiť na "spoločné rozhovory o ďalších krokoch a k prijatiu správnych opatrení" v boji s pandémiou COVID-19.