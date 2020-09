Rakúsko oznámilo 556 nových prípadov nákazy koronavírusom

Viedeň 28. septembra (TASR) - V Rakúsku pribudlo za uplynulých 24 hodín 556 nových prípadov nákazy koronavírusom a 463 ľudí sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo. Informoval o tom v pondelok denník Kurier.



Rakúsko celkovo zaznamenalo 43.432 pozitívne testovaných a 790 úmrtí. V krajine je aktuálne 8590 aktívnych prípadov nákazy. Vo Viedni sa počet nakazených zvýšil o 242, čo je najvyšší prírastok spomedzi spolkových krajín.



Testovaných bolo celkovo 1.569.992 ľudí - od nedele sa testom podrobilo 14.493 osôb.



Pre výrazne stúpajúci počet nakazených zaradilo Slovinsko v nedeľu večer na svoj červený zoznam rakúske spolkové krajiny Viedeň, Tirolsko a Vorarlbersko, informovala agentúra APA. Predtým tak už spravili aj viaceré európske krajiny.



Varovanie pred vycestovaním do týchto regiónov platí od utorka. Po pricestovaní z uvedených oblastí bude platiť povinná desaťdňová karanténa alebo negatívny test na koronavírus. Výnimky budú platiť okrem iného pre tzv. pendlerov a obchodných cestujúcich.



Vo Viedni vstúpilo v pondelok do platnosti nariadenie týkajúce sa gastronomických prevádzok, ktoré musia evidovať kontakty svojich hostí a počas štyroch týždňov uchovávať o nich informácie. Má to uľahčiť vyhľadávanie kontaktov, ak by sa nákaza koronavírusom potvrdila u niektorého z návštevníkov daného podniku.



O polnoci z nedele na pondelok vstúpilo do platnosti varovanie pred cestami, ktoré Rakúsko vydalo pre Prahu, francúzske regióny Ile de France a Provensalsko-Alpy-Azúrové pobrežie, Andoru, Izrael, Argentínu, Bahrajn, Kuvajt, Kostariku a Maldivy. Rakúsko, naopak, zrušilo varovanie pred cestovaním do Švédska, ktoré platilo niekoľko mesiacov.