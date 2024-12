Rakúsko plánuje kúpiť 12 stíhačiek od Talianska

Viedeň 28. decembra (TASR) - Rakúsko plánuje nakúpiť 12 cvičných prúdových vojenských lietadiel M-346 talianskej výroby. Nové stíhačky by tak nahradili cvičné multifunkčné lietadlá typu Saab 105, ktoré sa vyradili z prevádzky už v roku 2020, uviedla v sobotu vláda krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rakúsky denník Krone Zeitung s odvolaním sa na vojenské zdroje oznámil, že v sobotu podľa všetkého dôjde k podpisu predbežnej dohody o kúpe, tzv. list o zámere, s talianskym ministerstvom obrany. Rakúske ministerstvo plánovaný nákup lietadiel potvrdilo, no podľa Reuters upresnilo, že o zmluve sa aktuálne ešte rokuje.



Rakúsky kancelár Karl Nehammer zdôraznil, že táto dohoda bude dôkazom silnej spolupráce medzi Talianskom a Rakúskom. "Moje osobitné poďakovanie patrí (talianskej) premiérke Giorgii Meloniovej, ktorá významne prispieva k uzavretiu tejto dohody," uviedol Nehammer vo vyhlásení.



Celkové náklady na nákup doposiaľ nie sú známe, no v rozpočte sa naň vyčlenila čiastka vo výške približne jednej miliardy eur, tvrdí denník. Stíhačky sa budú využívať na výcvik pilotov, podporu pozemných síl a obranu vzdušného priestoru, dodala vláda.