Rakúsko plánuje počas Vianoc sprísniť pravidlá vstupu do krajiny

Viedeň 1. decembra (TASR) - Rakúska vláda plánuje zaviesť počas vianočných sviatkov prísne obmedzenia vstupu do krajiny po návrate z rizikových oblastí. Cestujúci prichádzajúci z krajín, kde je počet nakazených koronavírusom za sedem dní vyšší ako 100 na 100.000 obyvateľov, budú musieť ísť do povinnej desaťdňovej karantény. Pre agentúru APA medializované správy o sprísnenom režime cestovania počas Vianoc potvrdili aj miestne úrady.



Opatrenia sa dotknú všetkých štátov susediacich s Rakúskom, a teda aj Slovenska. Obmedzenia majú vstúpiť do platnosti pred Vianocami a trvať najmenej do 10. januára. Dôvodom dlhého trvania cestovných obmedzení je neskorší termín pravoslávnych Vianoc. Cieľom je zabrániť tretej vlne nákazy a kolapsu zdravotníckeho systému.



Ľudia v karanténe budú testovaní na prítomnosť koronavírusu najskôr po piatich dňoch od návratu. Kedy presne vstúpi nariadenie do platnosti, zatiaľ nie je jasné. Podľa denníka Kronen Zeitung sa majú sprísniť kontroly na hraniciach a na letiskách.



Opatrenia sa údajne zameriavajú najmä na Rakúšanov, ktorí chcú počas sviatkov vycestovať do rizikových krajín na Balkáne či do Turecka. Kronen Zeitung poukázal v tejto súvislosti na údaje ministerstva vnútra, podľa ktorých pribudlo v Turecku v pondelok viac ako 31.000 nakazených a v Srbsku viac než 6000.



Ľudia, ktorí sa vrátia z dovolenky v rizikovej krajine, si budú musieť v práci podľa spomínaného denníka vziať dovolenku, keďže to, že boli v rizikovej oblasti, nebude slúžiť ako ospravedlnenie pre ich neprítomnosť v zamestnaní. Týka sa to napríklad návratov z lyžovačiek vo Švajčiarsku.



Aktuálne je možné do Rakúska pricestovať s negatívnym testom na koronavírus, ktorý nie je starší ako 72 hodín, pripomína stanica ORF.