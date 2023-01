Rakúsko plánuje sprísniť tresty za detskú pornografiu

Viedeň 25. januára (TASR) - Rakúska vláda v stredu oznámila, že plánuje sprísniť tresty za detskú pornografiu. Reaguje tak na celoštátnu diskusiu o prevencii a trestoch za zobrazovanie zneužívania detí, ktorú nedávno rozpútala žaloba voči prominentnému hercovi Florianovi Teichtmeisterovi. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Vláda konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a Zelených zverejnila okrem toho koncepciu ochrany pred zneužívaním detí pre školy, mládežnícke kluby a ďalšie inštitúcie. Sľubuje aj zvýšenie financií na pomoc obetiam a psychologickú terapiu pre páchateľov.



Najvyšší trest za zhotovenie a ponúkanie obsahu zobrazujúceho zneužívanie detí by sa mal zvýšiť z doterajších dvoch na päť rokov väzenia. Za produkciu veľkého množstva takýchto snímok by hrozilo až desať rokov odňatia slobody. Trest za prechovávanie materiálov detskej pornografie sa má zvýšiť do troch rokov väzenia.



Ministerka pre rodinu Susanne Raabová zdôraznila, že vláda chce voči páchateľom zakročiť "plnou silou".



U herca viedenského divadla Burgtheater Floriana Teichtmeistera (42) v januári našli obrovské množstvá pornografie zobrazujúcej deti a mladistvých. Súdny proces proti nemu sa bude konať 8. februára. Herec, známy napríklad z filmu Korzet o cisárovnej Sissi, sa podľa svojho právnika plánuje priznať.



DPA konštatuje, že avizované zmeny zákonov v Rakúsku na tento proces zrejme nebudú mať dosah, pretože vládny návrh zákona musí ešte schváliť parlament.