Rakúsko plánuje spustiť očkovanie voči koronavírusu v januári 2021

Viedeň 12. decembra (TASR) - Rakúske ministerstvo zdravotníctva počíta s tým, že očkovanie voči novému koronavírusu vakcínou od spoločností Pfizer a BioNTech by sa malo v krajine začať v januári 2021. Začiatkom budúceho roku by malo Rakúsko disponovať 250.000 dávkami vakcíny, povedal v sobotu pre agentúru APA osobitný splnomocnenec rakúskej vlády pre boj s koronavírusom Clemens Martin Auer.



V prvej fáze vakcinácie by tak mohlo byť zaočkovaných 125.000 ľudí žijúcich v ošetrovateľských zariadeniach a domovoch seniorov, keďže očkovanie si vyžaduje podanie dvoch dávok vakcíny, uviedol Auer. V priebehu januára sa očakáva aj dodávka ďalších 200.000 dávok vakcíny od americkej firmy Moderna. Pomocou nej sa majú zaočkovať zdravotníci v nemocniciach a ordináciách, ako aj vysoko rizikové skupiny obyvateľstva.



Tretia várka vakcín by mala pochádzať od farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca - jej schválenie očakáva Auer v prvom kvartáli budúceho roku. Pomocou zhruba dvoch miliónov dávok vakcín by tak Rakúsko v rámci druhej fázy očkovania mohlo vakcínu ponúknuť všetkých osobám starším ako 65 rokov, ako aj ľuďom pracujúcim v rizikových povolaniach - v oblasti vzdelávania, bezpečnosti, súdnictva a kritickej infraštruktúry.



V Rakúsku pribudlo za 24 hodín do soboty 3241 nových prípadov nákazy koronavírusom a 126 úmrtí. Od začiatku pandémie zaznamenali v krajine 319.822 pozitívnych testov; ochoreniu COVID-19 podľahlo doteraz 4415 ľudí a 277.883 sa ich vyliečilo.