Rakúsko plánuje systém platobných kariet pre žiadateľov o azyl

Viedeň 20. augusta (TASR) - Rakúske ministerstvo vnútra hodnotí výsledky testovania platobných kariet pre žiadateľov o azyl pozitívne a systém plánuje zaviesť na celoštátnej úrovni. Verejné obstarávanie na projekt by malo byť vyhlásené v októbri, aby sa karta dala používať v celej krajine od budúceho roka, oznámil v utorok minister vnútra Gerhard Karner. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Cieľom systému je podľa ministerstva poskytovať žiadateľom o azyl základné služby bez hotovosti všade, kde je to možné. Pilotný projekt beží do júla v spolupráci so spolkovou krajinou Horné Rakúsko v okrese Steyr. V súčasnosti je v obehu 130 kariet a výsledky boli pozitívne, uviedol Karner.



Karty zabezpečujú bezhotovostný prístup k základným životným potrebám. Vreckové v celkovej hodnote 40 eur je možné vybrať z bankomatu len raz mesačne. Cieľom je, aby bolo možné s kartou nakupovať v čo najväčšom počte obchodov. Pre niektoré služby, ako sú napríklad stávkové kancelárie, je karta zablokovaná, uviedla Elisabeth Wenger-Donigová, vedúca zodpovednej pracovnej skupiny na ministerstve vnútra. Vylúčené sú aj prevody do zahraničia, ale karta sa dá použiť napríklad na nákup lístka na verejnú dopravu, doplnila.



Systém karty vecných dávok prináša podľa Karnera rôzne výhody. Zabráni napríklad hotovostným platbám prevádzačom, ku ktorým opakovane dochádza, ako aj prevodom veľkých súm peňazí do domovských krajín utečencov.



"Ak sa vypláca príliš veľa peňazí, podporuje to obchody prevádzačov," vysvetlil. Minister považuje za pozitívne aj to, že karta bude k dispozícii osobne každému utečencovi vo veku 14 rokov a viac. Vďaka tomu podľa neho všetky peniaze neskončia v rukách rodinného patriarchu, ako sa to stávalo v minulosti.