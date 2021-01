Rakúsko plánuje testovať žiakov každý týždeň antigénovými testami

Viedeň 9. januára (TASR) - Možnosť dať sa raz týždenne vyšetriť ľahko použiteľnými vírusovými testami ponúkne Rakúsko všetkým žiakom, keď sa školy po súčasnej fáze dištančnej výučby opäť otvoria. Podľa agentúry DPA to v sobotu na tlačovej konferencii vo Viedni oznámil minister školstva Heinz Fassmann.



Školy v Rakúsku budú zásobené piatimi miliónmi antigénových testov, spresnil minister. Tyčinky týchto testov sa nevkladajú príliš hlboko do nosa, len jeden až dva centimetre, a pod dozorom svojich rodičov môžu s nimi pracovať aj samotné deti, vysvetľuje DPA.



"Je to také ľahké ako pošpárať si v nose," hovorí sa inštruktážnom videu, odprezentovanom v sobotu.



Rodičia žiakov základných škôl budú požiadaní, aby každý pondelok pomohli deťom doma s testami, pričom starší žiaci sa môžu rozhodnúť, či si urobia test doma, alebo sa zúčastnia na testovaní v škole. Testy budú dobrovoľné a zadarmo.



"Týmto spôsobom môžeme školy reálne opäť otvoriť a otvorené ich aj ponechať," povedal Fassmann.



Rakúska vláda má budúci týždeň rozhodnúť, či 18. januára v súlade s pôvodnými plánmi obnoví vyučovanie v triedach.