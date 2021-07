Rakúsko zrušilo varovanie pred cestovaním do zahraničia

Viedeň 2. júla (TASR) – Rakúsko zrušilo vo štvrtok varovanie pred cestami do zahraničia, ktoré vydalo pred 15 mesiacmi v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Kompletne zelené sú po novom všetky členské krajiny EÚ, ako aj tri západobalkánske štáty Srbsko, Severné Macedónsko a Albánsko, informovala na svojej webstránke stanica ORF.



„Všetci sme si túto letnú pauzu zaslúžili," povedal na tlačovej konferencii minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg. Nevylúčil však opätovné sprísnenie cestovných pravidiel.



Na zelenom zozname figuruje i niekoľko krajín mimo Európy - ako napríklad Spojené štáty, Saudská Arábia, Austrália, Nový Zéland, Japonsko, Južná Kórea a Thajsko. Schallenberg vyjadril nádej, že sa k nim ešte počas júla pridajú aj Bosna a Hercegovina, Kosovo a Čierna Hora.



Pri príchode zo zelených krajín stačí na vstup negatívny test na koronavírus, preukázanie sa o očkovaní alebo o prekonaní covidu. Kto takéto potvrdenie nepredloží, musí sa zaregistrovať a v priebehu 24 hodín sa podrobiť testu.



Na rakúskom cestovateľskom semafore sú na červeno aktuálne zafarbené len niektoré krajiny, kde sa šíria varianty vírusu, ako napríklad Brazília, Juhoafrická republika, India či Británia.



Väčšina mimoeurópskych krajín sa prepne z červenej do oranžovej, priblížil šéf rakúskej diplomacie. Vstup do Rakúska z oranžovej krajiny je povolený len pre osoby kompletne zaočkované proti covidu, čiže 14 dní po druhej dávke vakcíny. V prípade ľudí, ktorí toto ochorenie prekonali, je potrebné, aby uplynuli dva týždne po podaní prvej dávky.