Slovenská ošetrovateľka sa priznala k úmyslu zabiť rakúskeho seniora

Viedeň 6. októbra (TASR) – Ošetrovateľka zo Slovenska, ktorú vo štvrtok večer zadržali pre podozrenie z vraždy dôchodcu v Rakúsku, sa na výsluchu priznala k úmyslu zabiť. Oznámila to v piatok večer prokuratúra, informuje TASR na základe správ rakúskych médií.



Medzi 24-ročnou ošetrovateľkou a 82-ročným mužom z obce Geretsberg v Hornom Rakúsku už dlhšie dochádzalo k sporom. Týkali sa okrem iného sexuálnej orientácie ošetrovateľky, ktorá bola pôvodne mužom, definuje sa však ako žena, uviedla verejnoprávna stanica ORF.



Podozrivá policajtom povedala, že v deň činu vo štvrtok vypila veľa alkoholu. Následne vzala z kuchyne nože a bodla nimi seniora, ktorého opatrovala, uviedol hovorca prokuratúry. Po čine sama zavolala nevlastnej dcére dôchodcu a tá privolala políciu, napísala agentúra APA.



Muža sa ešte pokúšali oživiť záchranári, no bezúspešne. Podľa prokuratúry mal päť bodných zranení v oblasti hrudníka a brucha, vražednými zbraňami boli dva nože.



Podozrivá bola pri príchode polície opitá a vykazovala známky "duševnej poruchy", preto ju najskôr previezli do nemocnice v Linzi. Vypočuť ju mohli až v piatok popoludní. Prokuratúra podľa hovorcu skúma aj to, či nebola v čase činu pod vplyvom drog.