Rakúsko po legalizácii marihuany v Nemecku posilní kontroly

Viedeň/Berlín 2. apríla - Rakúsko posilní kontroly pri hraniciach so susedným Nemeckom, ktoré legalizovalo držanie obmedzeného množstva marihuany na rekreačné účely. O opatrení v utorok informoval rakúsky minister vnútra Gerhard Karner.



V Nemecku vstúpila v pondelok do platnosti čiastočná legalizácia marihuany. Nový zákon umožňuje dospelým osobám starším ako 18 rokov mať na verejnosti v držbe 25 gramov marihuany určenej na osobnú spotrebu.



Podľa zákona bude tiež v domácnostiach možné pestovať tri rastliny konopy, respektíve mať 50 gramov marihuany na osobnú spotrebu. Ďalším krokom v rámci legislatívnej reformy bude od 1. júla zriadenie tzv. klubov, v ktorých bude možný legálny predaj marihuany.



"Polícia bude vykonávať zintenzívnené kontroly, predovšetkým v oblastiach neďaleko hranice s (Nemeckom), aby vyradila z obehu návykové látky a vodičov pod vplyvom drog," uviedol rakúsky minister. Cieľom opatrenia je podľa neho ochrana všetkých vodičov v cestnej premávke.



Do oblasti nasadia policajtov v civilnom oblečení a špecialistov z regionálnych dopravných oddelení, ktorí sú vyškolení na rozpoznávanie prejavov ovplyvnenia organizmu drogami.



V európskych štátoch platia rôzne pravidlá a prístupy k používaniu marihuany, ktorej užívanie na rekreačné účely je vo väčšine krajín nelegálne. Rakúsko nemá podľa agentúry AP plán nasledovať Nemecko v legalizácii a podľa vyjadrení rakúskych predstaviteľov sa bude snažiť predísť akémukoľvek cezhraničnému obchodovaniu.