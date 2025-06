OSUDNÝ VÝSTUP: Trojicu horolezcov zasiahol blesk

Viedeň 16. júna (TASR) - Traja horolezci zahynuli počas nedeľnej túry v rakúskom Tirolsku po tom, ako ich zasiahol blesk. Oznámila to v pondelok tamojšia polícia, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Tragédia si vyžiadala život manželského páru, oboch vo veku 60 rokov, ako aj manželkinho staršieho, 62-ročného brata.



Trojica v nedeľu vystupovala na vyše 2600 metrov vysokú horu Mittagsspitze, keď sa náhle a prudko zmenilo počasie. Keď sa horolezci dlhšie nevrátili do údolia, zalarmovali ich znepokojení príbuzní miestne úrady.



Do pátracej operácie bol nasadený aj vrtuľník, vďaka ktorému objavili záchranári tri telá v blízkosti vyznačeného turistického chodníka vo výške približne 2300 metrov. Lekári neskôr potvrdili, že všetci traja zomreli na následky zásahu bleskom.