Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Počas lyžiarskej sezóny budú v Rakúsku povinné respirátory

Viedeň 20. septembra (TASR) - Rakúsko v nadchádzajúcej sezóne otvorí lyžiarske strediská, aj keď s istými obmedzeniami.Prevádzkovatelia lanoviek a vlekov budú môcť umožniť prepravu len ľuďom, ktorí sa preukážu potvrdením o očkovaní, negatívnym testom na nový koronavírus alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, uviedla v pondelok rakúska vláda. Počas sezóny nebudú na lanovkách ani vlekoch platiť pravidlá sociálnej dištancie ani obmedzenie kapacít, ale cestujúci budú musieť mať nasadený filter FFP2." uviedla ministerka cestovného ruchu Elisabeth Köstingerová.Ak sa však počet ľudí s ochorením COVID-19 na jednotkách intenzívnej starostlivosti bude zvyšovať, tieto pravidlá sa sprísnia, uviedla vláda. Aktuálne je takýchto pacientov v Rakúsku okolo 200. Ak sa ich počet zvýši na 300, nezaočkovaní nebudú môcť navštíviť apres-ski zariadenia, uviedol minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein. Keď počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti dosiahne 400, nezaočkovaní budú musieť predložiť negatívny PCR test, aby sa dostali na lanovku, do reštaurácií a hotelov, keďže rýchle antigénové testy sa už nebudú akceptovať.Ministerstvo cestovného ruchu uviedlo, že stále pracuje na spôsobe uplatňovania týchto pravidiel, aby nespôsobili dlhé rady na lanovkách a vlekoch. Jednou z možností je, že online predaj lístkov na lanovky by bol prepojený na automatickú kontrolu "Zimná lyžiarska sezóna v Rakúsku bude pre očkovaných proti koronavírusu, ako aj pre ľudí, čo ochorenie COVID-19 prekonali, prebiehať takmer bez obmedzení - výnimkou bude len povinnosť nosiť respirátor FFP2.Protipandemické pravidlá, ktoré budú platiť na lanovkách či v gastronómii a hoteloch predstavili v pondelok ministerka pre cestovný ruch Elisabeth Köstingerová, šéf rezortu zdravotníctva Wolfgang Mückstein a tirolský hajtman Günther Platter, informovali agentúra APA a stanica ORF.Na lanovkách bude pre všetkých platiť pravidlo 3G (preukázanie sa potvrdením o očkovaní, negatívnom teste či uzdravení sa z covidu). Rakúska vláda nepočíta s obmedzením kapacity lanoviek a vlekov, a preto ani nepredpokladá, že by sa pred nimi mali tvoriť dlhé rady. Ľudia nebudú musieť ani dodržiavať rozstupy, ako tomu bolo vlani.Pravidlo 3G sa bude vzťahovať i na oblasť gastronómie a hoteliérstva, ako aj na vianočné trhy. Od tretieho stupňa plánu opatrení proti šíreniu koronavírusu, ktorý prijala začiatkom septembra rakúska vláda, sa bude pritom uznávať len PCR test. Trojstupňový plán sa odvíja od vyťaženosti oddelení intenzívnej starostlivosti v nemocniciach.Mückstein opätovne apeloval na obyvateľov Rakúska, aby sa dali zaočkovať. "" povedal. Dodal, že ak ľudia nebudú s vakcináciou váhať, môžu ešte pred začatím zimnej sezóny stihnúť obe dávky a budú mať tak status plne zaočkovanej osoby. "" zdôraznila Köstingerová.