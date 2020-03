Počet nakazených koronavírusom v Rakúsku presiahol 5200

Viedeň 25. marca (TASR) - Celkove 5282 potvrdených prípadov nakazenia novým druhom koronavírusu zaznamenali v Rakúsku do stredajšieho rána (08.00 h). Oficiálny počet úmrtí v dôsledku tejto nákazy stúpol na 30.



Vyplýva to z údajov zverejňovaných na pravidelnej báze rakúskym ministerstvom zdravotníctva.



Oproti stavu z utorkového rána pribudlo 796 nakazení a päť úmrtí. Najnovšia bilancia však opäť neobsahuje údaj o osobách, ktoré sa medzičasom uzdravili.



Spomedzi prípadov nakazenia je stále najviac - 1338 - evidovaných v spolkovej krajine Tirolsko. Ďalšími v poradí sú Horné Rakúsko (860), Dolné Rakúsko (691), Viedeň (678), Štajersko (585), Salzbursko (493), Vorarlbersko (404), Korutánsko (145) a Burgenland (88). Najviac úmrtí - 12 - je oficiálne potvrdených vo Viedni.



Celkový počet vykonaných testov na prítomnosť nového koronavírusu v Rakúsku stúpol do uvedeného času na 32.407.



Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v utorok vyhlásil, že vláda chce výrazne rozšíriť možnosti testovania ľudí na prítomnosť nového koronavírusu, pričom predpokladá vytvorenie podmienok na otestovanie až 15.000 ľudí denne. Rakúsko chce pritom staviť na tzv. rýchlotesty, ktoré budú mať "rovnakú kvalitu ako tie doterajšie".