Počet nakazených koronavírusom v Rakúsku stúpol na 11.348

Viedeň 3. apríla (TASR) - Počet ľudí nakazených novým koronavírusom sa v Rakúsku do piatku zvýšil na 11.348. V krajine evidujú už 168 úmrtí na ochorenie COVID-19, informoval portál OE24.



Z ochorenia COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, sa doteraz vyliečilo 2022 osôb, 829 ľudí je v nemocniciach, z toho 245 na oddeleniach intenzívnej starostlivosti.



Do štvrtku v krajine otestovali na prítomnosť koronavírusu 92.190 ľudí, uviedlo ministerstvo zdravotníctva.



Najviac nakazených evidujú v spolkovej krajine Tirolsko (2568). Silno zasiahnuté sú aj Dolné Rakúsko (1775 prípadov) a Horné Rakúsko (1806 prípadov). Vo Viedni bolo doteraz na nový druh koronavírusu pozitívne testovaných 1620 osôb.



V Rakúsku zostanú hotely, penzióny či prázdninové byty zatvorené až do 24. apríla. Rozhodlo o tom nariadenie ministerstva zdravotníctva, ktoré tak toto opatrenie v boji proti koronavírusu predĺžilo o ďalšie tri týždne.



Ako vyplýva z online prieskumu verejnej mienky Inštitútu pre obchod, predaj a marketing na Univerzite Johannesa Keplera v Linzi, až 47 percentám Rakúšanov chýba v časoch pandémie nakupovanie v obchodoch, ktoré sú aktuálne zatvorené. Prieskumu sa zúčastnilo 1006 osôb vo veku 18-75 rokov.