Počet nakazených novým koronavírusom v Rakúsku presiahol 2000

Viedeň 19. marca (TASR) - Na viac ako 2000 stúpol vo štvrtok v Rakúsku počet potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Oficiálne je dosiaľ známe nakazenie 2013 ľudí, informovala tlačová agentúra APA.



Najnovšiu štatistiku, dokumentujúcu stav k 14.30 h, vydalo rakúske ministerstvo zdravotníctva.



Najhoršie postihnutou spolkovou krajinou Rakúska zostáva Tirolsko so 464 prípadmi. Nasledujú Horné Rakúsko s 371, Dolné Rakúsko s 305, Štajersko s 282, Viedeň s 234, Vorarlbersko so 151, Salzbursko so 127, Korutánsko s 50 a Burgenland s 29 nakazenými.



Oficiálne v Rakúsku zomrelo v dôsledku nákazy novým koronavírusom šesť pacientov, zatiaľ čo deväť nakazených sa medzičasom vyliečilo. Dosiaľ v tejto krajine vykonali najmenej 13.724 testov.