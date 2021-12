V Rakúsku stúpol počet nakazených omikronom o takmer 470 percent

Viedeň 22. decembra (TASR) - V Rakúsku dosiaľ potvrdili 365 prípadov nákazy koronavírusovým variantom omikron. Kým v týždni od 6. do 12. decembra zaznamenali 49 prípadov nákazy, za minulý týždeň to už bolo 278 prípadov, čo predstavuje nárast o 467 percent, informovala v stredu agentúra APA s odvolaním sa na Agentúru pre zdravie a bezpečnosť potravín (AGES).



Väčšinu zo všetkých prípadov nákazy omikronom v Rakúsku zaregistrovali vo Viedni – dovedna 238. Avšak ako pripomína APA, Viedeň je jediným mestom, kde všetky pozitívne vzorky sekvenujú.



Omikron zachytili v Rakúsku po prvý raz v týždni od 22. do 28. novembra, mali ho vtedy celkovo šiesti ľudia.



Agentúra APA citovala genetika Ulricha Ellinga, ktorý kritizoval nedostatočné sekvenovanie pri testovaní, v dôsledku čoho je podľa neho ťažké odhadnúť skutočný počet prípadov nákazy omikronom. "Vieme iba to, že nič nevieme," povedal o situácii v mnohých regiónoch Rakúska.