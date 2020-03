Počet potvrdených prípadov koronavírusu stúpol v Rakúsku na 361

Viedeň 12. marca (TASR) – Počet potvrdených prípadov nakazenia novým druhom koronavírusu v Rakúsku od štvrtkového rána opäť výrazne vzrástol, a to z 302 na 361. Najviac prípadov - 109 - pripadá na spolkovú krajinu Tirolsko, informovala tlačová agentúra APA.



Najnovšia oficiálna štatistika bola zverejnená niekoľko hodín po tom, ako Rakúsko zaznamenalo prvé úmrtie na ochorenie spôsobované novým koronavírusom. Muž vo veku 69 rokov, trpiaci aj inými zdravotnými ťažkosťami, mu podľahol v noci na štvrtok vo Viedni.



Naďalej platí, že infekcie sa dosiaľ v Rakúsku zbavili štyria pacienti.



Popri 109 prípadoch v Tirolsku spolkové ministerstvo zdravotníctva eviduje 66 prípadov vo Viedni, 58 prípadov v Hornom Rakúsku, 51 prípadov v Dolnom Rakúsku, 33 prípadov v Štajersku, 19 prípadov v Salzbursku, 16 prípadov vo Vorarlbersku, šesť prípadov v Burgenlande a tri prípady v Korutánsku.



Celkove je vo svete už približne 127.750 potvrdených prípadov nakazenia koronavírusom SARS-CoV-2, z toho 80 932 v Číne, pripomenula APA.



Rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober oznámil vo štvrtok zavedenie prísnych zákazov návštev v nemocniciach, a to len s výnimkou prípadov, keď sú pacientmi malé deti alebo ľudia podstupujúci paliatívnu liečbu. Všetkých občanov vyzval, aby "sa chránili", a varoval, že "život v Rakúsku a Európe sa zásadne zmení".



Anschober očakáva, že počet potvrdených prípadov nakazenia SARS-CoV-2 sa do štvrtkového večera priblíži "k štyristovkovej hranici". Každodenný nárast sa predtým udržiaval na úrovni 31 až 47 percent, upozornil minister s tým, že tento exponenciálny trend "musí byť zmiernený".