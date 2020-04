Počet úmrtí na koronavírus v Rakúsku prekročil 300

Viedeň 9. apríla (TASR) - Počet obetí nového typu koronavírusu v Rakúsku sa vo štvrtok zvýšil na 302 po tom, ako ochoreniu za uplynulý deň podľahlo ďalších 29 ľudí. Počet potvrdených prípadov nákazy v krajine stúpol na 13.120. Informovali o tom denník Kronen Zeitung a agentúra APA.



Z údajov rakúskeho ministerstva zdravotníctva tiež vyplýva, že v Rakúsku sa z koronavírusovej choroby COVID-19 dosiaľ vyliečilo 5240 ľudí, z nich 700 za posledných 24 hodín. Ministerstvo súčasne hlásilo celkovo 126.287 vykonaných testov.



Denný nárast počtu infikovaných sa v krajine postupne znižuje, od stredy dosiahol 2,32 percenta.



Najviac infikovaných dosiaľ hlásili z Tirolska (2931), nasledujú spolkové krajiny Dolné Rakúsko (2151), Horné Rakúsko (2048) a Viedeň (1878), uviedla verejnoprávna televízia ORF.



V rakúskych nemocniciach sa k štvrtkovému dopoludniu nachádzalo 1086 pacientov s koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o desať menej než v stredu. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti ošetrovali 266 ľudí, o jedného menej než v stredu.



Spolkový kancelár Sebastian Kurz medzitým pred Veľkou nocou znova vyzval na dodržiavanie sociálneho odstupu. Počas sviatkov by sa nemali konať žiadne rodinné oslavy, zdôraznil.



"Ešte nie sme zďaleka z najhoršieho von, pretože tento vírus je stále medzi nami," uviedol Kurz vo vyhlásení. "Prosím, zostaňte doma, nestretajte sa s nikým, dodržiavajte odstup."



Šéf rakúskej vlády poukázal na to, že každý môže "svojím správaním zachrániť životy". Pekné počasie by podľa neho nemalo ľudí viesť k väčším výletom alebo zhromaždeniam".



Poďakoval sa tiež obyvateľom za doterajšiu disciplínu. "Sme v západnej Európe krajinou s najlepším vývojom čísel. Možno to pripísať obmedzeniam pohybu, opatreniam a spolupráci obyvateľstva," dodal s tým, že hoci si vláda uvedomuje, že túžba ľudí po obvyklej slobode a opätovnom stretnutí s príbuznými a priateľmi rastie, všetci musia vydržať, "aby sme sa po Veľkej noci spoločne a postupne mohli znova vydať na cestu k normálnosti".