Rakúsko podnikne právne kroky proti nariadeniu o ochrane prírody v EÚ

Viedeň 17. júna (TASR) - Rakúska ľudová strana (ÖVP) v pondelok prisľúbila, že pred Súdnym dvorom Európskej únie (EÚ) podnikne právne kroky proti prijatiu nariadenia o obnove prírody členskými štátmi EÚ. Za toto nariadenie hlasovala aj rakúska ministerka pre ochranu klímy Leonore Gewesslerová - v rozpore s kancelárom Karlom Nehammerom a vládou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ministri životného prostredia krajín EÚ formálne prijali nariadenie, ktoré je súčasťou Európskej zelenej dohody. Cieľom je zaviesť opatrenia na obnovu najmenej 20 percent pevninských a morských oblastí EÚ do roku 2030 a všetkých ekosystémov, ktoré potrebujú obnovu do roku 2050.



Počas hlasovania ho podporila aj rakúska ministerka Gewesslerová zo strany Zelených, čo napokon umožnilo jeho prijatie. V Rakúsku to však rozhnevalo koaličného partnera ÖVP.



Kancelár Nehammer (ÖVP) oznámil, že vláda na európskom súde podá sťažnosť proti "nezákonnému" hlasovaniu. "Nikto nie je nad zákonom," uviedol vo vyhlásení s tým, že v Rakúsku podá na Gewesslerovú samostatné trestné oznámenie s argumentom, že "zneužila svoju funkciu" a podľa neho konala vedome v rozpore s ústavou.



Ministerka rozhodnutie hlasovať za nariadenie zamerané na obnovu zničených ekosystémov označila za odvážne a legálne. "Dnešné rozhodnutie je víťazstvom prírody," zdôraznila.



Ministerskému zasadnutiu v Bruseli predsedal belgický minister životného prostredia Alain Maron. Ešte pred hlasovaním spor označil za "vnútornú záležitosť Rakúska".



Najnovšia nezhoda medzi Nehammerom a Gewesslerovou je najvážnejšia od vzniku koaličnej vlády ľudovcov a Zelených v roku 2020. Pravdepodobne ovplyvní aj volebnú kampaň pred parlamentnými voľbami v septembri.