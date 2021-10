Kurzovej Rakúskej ľudovej strane klesla podpora

Viedeň 17. októbra (TASR) - Podpora Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) v dôsledku podozrení z korupcie voči jej lídrovi, exkancelárovi Sebastianovi Kurzovi, poklesla z 34 percent na 26. Ukázal to prieskum verejnej mienky denníka Kurier, ktorý bol zverejnený v nedeľu.



Konzervatívna ÖVP tak aktuálne len tesne vedie pred opozičnou Sociálnodemokratickou stranou Rakúska (SPÖ), ktorá dosiahla v prieskume 24 percent.



Kurza vyšetruje protikorupčná prokuratúra (WKStA) v súvislosti so sfalšovanými prieskumami verejnej mienky z rokov 2016-2018, ktoré mali Kurzovi a ÖVP dopomôcť k víťazstvu v parlamentných voľbách v roku 2017. Kurz bol v tom čase ministrom zahraničných vecí a uchádzal sa o post šéfa strany.



Samotný Kurz, ktorý obvinenia odmieta, a okruh jemu blízkych ľudí údajne využili zdroje z rezortu financií na to, aby si pred voľbami zaistili pozitívne správy v médiách a prikrášlené prieskumy. WKStA v tejto súvislosti vyšetruje pre podozrenia zo sprenevery a úplatkárstva celkovo desať osôb.



Kurz oznámil svoju rezignáciu z postu kancelára pred týždňom po nátlaku opozície i koaličného partnera ÖVP, strany Zelených. Naďalej však zostáva šéfom ÖVP a zároveň sa uplynulý týždeň stal i predsedom jej poslaneckého klubu. Takisto bol vymenovaný za poslanca Národnej rady. V pondelok sa novým kancelárom stal dovtedajší šéf diplomacie Alexander Schallenberg.



Približne 71 percent účastníkov prieskumu uviedlo, že Kurzova rezignácia bola opodstatnená, pričom len 22 percent si myslí, že bola bezdôvodná.