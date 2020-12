V Rakúsku rozpustili v prvú noc lockdownu párty tínedžerov

Viedeň 27. decembra (TASR) – Rakúska polícia rozpustila v noci na nedeľu nelegálny večierok prevažne tínedžerov a mladých ľudí. Veľká párty sa konala v dome vo Viedni, a to hneď v prvú noc v poradí už tretieho celoštátneho lockdownu v Rakúsku, informuje agentúra DPA.



Na večierku sa zišlo približne 40 až 50 ľudí vo veku od 13 do 22 rokov. Polícia sa o ňom dozvedela po tom, ako si jeden z účastníkov poranil hlavu. Priatelia ho totiž vyniesli pred dom a privolali záchranárov. Na miesto však zároveň s nimi dorazili aj policajti a nelegálnu párty rozpustili. Zistili pri tom totožnosť približne dvadsiatky jej účastníkov, zvyšným sa podarilo z miesta utiecť.



V Rakúsku od soboty – po krátkom uvoľnení počas Vianoc – opäť platia prísne opatrenia zavedené v rámci boja s pandémiou COVID-19. Osoby z jednej domácnosti sa smú stretnúť len s jednou osobu z inej domácnosti. Znova tiež platia obmedzenia vychádzania – povolené je príbytok opustiť len z určitých vymedzených dôvodov, akými sú napríklad cesta do zamestnania, pomoc iným, nákup, prechádzka, venčenie domácich zvierat či športovanie vonku.



V poradí už tretí lockdown, v rámci ktorého sú zatvorené aj obchody, kaderníctva a prevádzky iných služieb, potrvá do 17. januára.