Rakúska polícia zaistila 15.000 kusov nebezpečnej pyrotechniky

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bomby obsahujú rôzne pyrotechnické zmesi a môžu vážiť až niekoľko kilogramov.

Autor TASR
Viedeň 31. decembra (TASR) - Rakúska polícia počas razií zaistila približne 15.000 kusov nebezpečnej pyrotechniky v niekoľkých spolkových krajinách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Rakúske úrady vykonali domové prehliadky na základe prijatých tipov. Medzi zaistenými predmetmi sú trasovacie náboje a ohňostrojové „bomby“, ozrejmilo v stredu ministerstvo vnútra s tým, že ich celková hmotnosť dosahovala 380 kilogramov.

Bomby obsahujú rôzne pyrotechnické zmesi a môžu vážiť až niekoľko kilogramov. V Rakúsku, rovnako ako v Nemecku, podliehajú prísnej regulácii a spravidla s nimi môžu manipulovať len odborníci so špeciálnym výcvikom.

Ministerstvo vnútra uviedlo, že tieto predmety by mohli byť potenciálne zneužívané na útoky ohrozujúce ústavu. V krajine hrozia osobám, u ktorých sa nájdu takéto nezákonne predmety, vysoké pokuty.
