Rakúsko ponúka Slovensku zdravotníkov na pomoc s koronakrízou

Viedeň 17. februára (TASR) - Rakúsko ponúka Slovensku pomoc pri zvládaní koronakrízy. V susednej krajine by mohol vypomáhať zdravotnícky personál rakúskej armády, oznámilo v stredu popoludní rakúske ministerstvo obrany. Vo vyhlásení pre agentúru APA doplnilo, že konkrétne potreby a počet vojakov, ktorých majú vyslať, momentálne zisťuje.



"Pomáhať rýchlo a nebyrokraticky je požiadavkou európskej solidarity. Preto sme už prijali pacientov z Francúzska, Talianska a Čiernej Hory. Rakúska armáda teraz personálom podporí Slovensko," avizoval rakúsky kancelár Sebastian Kurz.



"Rakúske ozbrojené sily sú vždy k dispozícii, keď to je potrebné. Nech je to v Rakúsku alebo aj v zahraničí, pre našich susedov a európskych priateľov. Je preto samozrejmé, že v týchto náročných časoch stojíme po boku Slovenska," uviedla rakúska ministerka obrany Klaudia Tannerová.



APA uvádza, že pandemická situácia na Slovensku sa natoľko vyostrila, že krajina žiada o pomoc Európsku úniu, pričom potrebuje lekárov a zdravotné sestry.



Slovenská vláda na stredajšom rokovaní schválila žiadosť Ministerstva zdravotníctva SR o aktiváciu mechanizmu civilnej ochrany EÚ s tým, že pomáhať by mohlo nateraz prísť desať lekárov a 25 sestier zo zahraničia.