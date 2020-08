Rakúsko posilní zdravotné kontroly na hraniciach aj so Slovenskom

Viedeň 16. augusta (TASR) - Vzhľadom na rastúce počty nakazených novým koronavírusom medzi ľuďmi vracajúcimi sa zo zahraničia nariadilo Rakúsko posilnenie zdravotných kontrol na hraniciach so Slovenskom, Talianskom, Slovinskom a Maďarskom.



Vyplýva to z výnosu rakúskeho ministerstva zdravotníctva, o ktorom v nedeľu informovala tlačová agentúr APA. Výnos bol podľa správy zverejnený v úradnom registri ešte v piatok a sprísnenie kontrol sa v ňom odôvodňuje snahou prerušiť reťazce nákazy a zamedziť šíreniu vírusu SARS-CoV-2.



Vstupné kontroly realizované zdravotníckymi úradmi majú byť podľa výnosu "bezodkladne masívne posilnené".



Rakúšania vracajúci sa z krajín posúdených ako rizikové musia predložiť aktuálny negatívny test na SARS-CoV-2, ktorý nie je starší ako 72 hodín, inak musia ísť do desaťdňovej karantény.



Prísnejšie kontroly na hraniciach pre tých, ktorí sa vracajú z dovoleniek, žiadal v rozhovore zverejnenom v sobotu rakúsky kancelár Sebastian Kurz.



Medzi rizikové oblasti Rakúsko v súčasnosti zaraďuje Španielsko, krajiny západného Balkánu, ako aj Bulharsko, Rumunsko, Rusko, Švédsko a Spojené štáty. Od pondelka k nim zaradia aj Chorvátsko.



Kurz zdôraznil, že nárast nových prípadov nie je počas dovolenkovej sezóny prekvapivý. "Súčasné čísla sú znepokojujúce. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme zabránili šíreniu vírusu bez toho, aby sme opäť museli uzavrieť krajinu," dodal kancelár.